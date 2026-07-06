SAN FERMIN LESAKAN
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Lesakako sanferminak hasi dira

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Txupinaren jaurtiketak eman die hasiera Lesakako San Fermin jaiei astelehen honetan, 12:00etan. Jai-egitarauak 50 kultura-, kirol- eta jolas-jarduera baino gehiago biltzen ditu, datozen 6 eguneton burutuko direnak. Gaita jotzaileen, musika-banden eta txarangen ohiko soinuek herriko kaleak alaituko dituzte uztailaren 11ra arte, larunbata.

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