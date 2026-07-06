SANFERMINAK IRUÑEA
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Arrautza frijituak, txistorra eta zapi gorria: Hasi da festa Iruñean

Iragarkia
san Ferminak argazkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Urtero bezala, ohiko hamaiketakoak izaten dira uztailaren 6ko goizean, festei hasiera emateko zain. Mokadu sendoak beti ere, hau izango baita seguraski, eguneko otordu bakarra.

 

Sanferminak Iruñea Gizartea

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