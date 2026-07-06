SUTEA
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Sutea piztu da Antzuola eta Urretxu artean

Suhiltzaileek helikoptero baten laguntza behar izan dute garrak itzaltzeko. Arratsaldeko 18:15ak aldera ke zutabeak ikusten ziren oraindik.

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18:00 - 20:00
A-636 errepidetik ateratako irudia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaur eguerdian, 13:30ak aldera, sute bat piztu da Antzuola eta Urretxu artean, Deskargako gainetik gertu. Hasierako uneetan urduritasuna nagusitu da inguruetan, sugarrak hurbil zeuden baserrietara hurbiltzeko arriskua zegoelako.

Hala ere, suhiltzaileen eta helikoptero baten esku-hartzeak su hori  kontrolatzea ahalbidetu du. Pinudiak eta sastrakak erre dira nagusiki.

Arratsaldeko 18:15ean, egoera askoz lasaiagoa zegoen eta ke zutabe batzuk bakarrik ikusten ziren eremuan. Une honetan, larrialdi zerbitzuek oraindik ez dakite zehatz-mehatz sua nola hasi den.

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