Se desata un incendio forestal en la zona entre Antzuola y Urretxu

Este mediodía, alrededor de las 13:30 horas, se ha declarado un incendio entre Antzuola y Urretxu, cerca del alto de Descarga. En los primeros momentos se han vivido momentos de nerviosismo en la zona, ante el temor de que las llamas pudieran alcanzar a los caseríos cercanos.

Sin embargo, la rápida intervención de un helicóptero ha permitido controlar el fuego con facilidad. Las labores de extinción se han centrado en una zona donde arrollaban principalmente pinares y matorrales.

A las 18:15 de la tarde la situación ya era mucho más tranquila y en la zona solo se apreciaban algunas columnas de humo. En estos momentos, los servicios de emergencia todavía desconocen el punto exacto y las causas del origen del fuego.