Las notas de Euskera en la PAU se sitúan en un rango intermedio; Física tiene la media más baja y el récord de ‘ceros’

La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), ya con los datos definitivos de la convocatoria ordinaria encima de la mesa, ha ofrecido abundante información sobre los resultados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), poniendo en cuestión que la polémica sobre las notas en el examen de Euskera esté justificada. La nota media en el examen de Euskera ha sido de 6,34, en el rango intermedio y claramente por encima de la nota en otras asignaturas.

En concreto, la nota en el examen de Euskera y Literatura II se sitúa entre las notas de Lengua Castellana 6,49 e Historia 6,08, y es muy superior a la registrada en asignaturas como Física (3,98) o Matemáticas II (5,08). La asignatura de Euskera tampoco ha sido la que mayor índice de suspensos ha obtenido, la que mayor porcentaje de ‘ceros’ acumula ni la que mayor número de notas inferiores a 2 suma, según han querido subrayar.

El conjunto de las notas

En este sentido, el rector de la EHU, Joxe Ramon Bengoetxea, ha querido subrayar que los datos dejan en evidencia que “lo que se subrayaba como algo inaudito en relación con el examen de Euskera y Literatura II entra dentro de la normalidad”. En esta línea, desde el rectorado se ha querido aludir a lo ocurrido en el conjunto de las asignaturas y también a lo ocurrido otros años.

Desde el rectorado han señalado que el análisis presentado no tiene precedentes, ya que no le corresponde a la EHU realizarlo, si bien han querido aclarar que lo han realizado a fin de responder a la polémica generada por el examen de Euskera.

En este sentido, desde la EHU han ofrecido datos relativos a la nota media en cada asignatura, el porcentaje de aprobados, el porcentaje de ‘ceros’, el de notas inferiores a dos, el descenso de la nota en relación con el año pasado o el rango de notas.

En todos los casos han situado los resultados del examen de Euskera dentro de la normalidad, con una nota media apenas 0,15 puntos inferior a la que han obtenido los alumnos en Lengua Castellana y Literatura, y varias asignaturas con puntuaciones medias claramente más bajas.

De hecho, según han indicado, también en el caso del modelo A, la inmensa mayoría de los estudiantes han aprobado el examen de Euskara y Literatura II (entre el 65 % y el 76 %). No obstante, se trata del primer año en el que se ha analizado esta cuestión, ya que en la PAU no se registra el modelo educativo y han tenido que cruzar datos en principio ajenos al examen.

Descenso en las notas

Desde la EHU sí han mencionado un descenso de 0,5 puntos en la nota de Euskera con respecto al año pasado. Sin embargo, han indicado que ese descenso ha sido mucho mayor en otras asignaturas, llegando a los dos puntos en el caso de una de las modalidades de Matemáticas.

En el caso del examen de Euskera, han indicado que ese descenso puede deberse a que el examen ha sido más competencial, como en otras asignaturas y a que, como en el resto de idiomas, este año se han penalizado las faltas de ortografía.

Las asignaturas troncales

Por otro lado, desde la EHU han subrayado la importancia de tener en cuenta que no en todas las asignaturas se presenta el mismo número de estudiantes, ya que algunas son troncales y otras están vinculadas al itinerario de cada alumno.

En este sentido, han señalado que las asignaturas a las que más alumnos se han presentado han sido, por este orden, Lengua Castellana y Literatura, Inglés y, en tercer lugar, Euskara y Literatura II.

Así, han puntualizado que, si bien en Euskera se han registrado más ‘ceros’ que en Física, a la asignatura de Lengua Vasca se han presentado cuatro veces más alumnos. En consecuencia, en términos proporcionales, en Física se han producido más del doble de ceros, el 3,2 % de todas las notas, frente al 1,4 %.

Proceso “garantista”

Desde la EHU también han ofrecido otras conclusiones en relación con la PAU. Así, según han indicado, en todos los tribunales se han producido desviaciones estadísticas similares a las que se han producido en el tribunal cuestionado por el elevado porcentaje de ‘ceros’ en el examen de Euskera, en el que, según han indicado, se habría producido “todo el rango de notas”, “también dieces”.

Asimismo, han subrayado que se trata de un proceso garantista, “basado en un Real Decreto que no ha inventado la EHU”, y que ofrece la posibilidad de solicitar que, en segunda instancia, los exámenes puedan ser corregidos por un corrector ajeno a la primera corrección. En este sentido, han insistido en que se puede llegar a solicitar hasta una tercera y una cuarta corrección, si en la segunda se aprecia una desviación de más de dos puntos.