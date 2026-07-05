Declarado un incendio forestal en Imarcoaín

Bomberos de Navarra trabajan esta tarde en la extinción de un incendio forestal de grandes dimensiones en la zona de Imarcoaín (Navarra), a escasos 10 kilómetros de Pamplona, según informan desde este organismo y SOS Navarra. Como medida de prevención, se ha procedido a cortar la autopista AP-15 en ambos sentidos y a interrumpir el suministro eléctrico de la catenaria ferroviaria, también próxima.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 17:00 horas en una zona de cereal de Imarcoaín, en el término municipal de Noáin (Valle de Elorz). Las llamas se han extendido con rapidez a una zona de arbolado y se localiza en las proximidades de la vía del tren. Por este motivo y mientras duren las labores de extinción, se ha cortado el suministro eléctrico de la catenaria. Así, la circulación ferroviaria ha quedado suspendida entre las estaciones de Biurrun y Noáin.