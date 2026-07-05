A pocas horas del chupinazo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, llama a disfrutar de las fiestas con respeto y seguridad
En pocas horas estallará la fiesta en Pamplona y el alcalde Joseba Asiron ha recibido en el mismo balcón del Ayuntamiento a la periodista de ETB Maider Arteaga, a quien ha desgranado las principales novedades de los sanfermines de este 2026. En vísperas de los que serán sus séptimos sanfermines, y los últimos de la legislatura, Asiron ha hecho un llamamiento al respeto, sobre todo a la libertad de las mujeres, y se ha mostrado orgulloso de que se haya mantenido el carácter popular de las fiestas.
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Muere un montañero de Urnieta cuando descendía del Pic du Midi d’Ossau
El joven de 24 años cayó aproximadamente 20 metros mientras descendía en rápel con otros compañeros por el Pic du Midi d'Ossau. El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana ha expresado su "tristeza y dolor" por la tragedia y está en contacto con la familia para ayudarla en lo que necesite.
11 personas heridas en el incendio de Girona
Se trata de cinco civiles, cinco bomberos y un miembro de la UME. Los Bombers han descartado dar por controlado el incendio para este domingo, tanto por la dimensión del incendio como por las condiciones meteorológicas. Se ha levantado el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados.
Sin trenes de Renfe entre Arrigorriaga y Bilbao hasta el miércoles, por obras
El trayecto entre la localidad y la capital vizcaína se realiza en autobús. También se realiza por carretera el servicio de Larga Distancia entre Bilbao y Miranda de Ebro. La interrupción del servicio se debe a obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri.
Comienza la segunda ola de calor de este verano
Para hoy hay emitidos avisos amarillos por temperaturas altas extremas en la Rioja Alavesa, centro de Navarra y la Ribera. El lunes el aviso se elevará a alerta naranja en casi todo el territorio. El martes, la canícula remitirá, aunque se mantendrá la alerta en parte de la Comunidad Foral.
La Guardia Civil interviene 686 productos sin declarar en el aeropuerto de Noáin antes de San Fermín
Los agentes detectaron medicamentos, complejos vitamínicos y artículos de ropa y bisutería transportados por viajeros procedentes de Colombia, Ecuador y Senegal. Los controles se reforzarán durante las fiestas por el aumento de pasajeros.
Txupinazo de San Fermín
La evolución del incendio en Girona es favorable y prevén estabilizarlo durante la noche
A última hora de la tarde del sábado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado, "con toda prudencia", que la evolución del incendio de Les Gavarres en Girona es favorable y que los bomberos prevén estabilizarlo durante la noche. De momento, se han quemado 2200 hectáreas y hay 12 000 personas confinadas.
Llaman a luchar contra la violencia machista también en sanfermines
Convocada por el movimiento socialista de mujeres Itaia, la marcha ha querido recordar el décimo aniversario del caso de La Manada y ha denunciado el actual recrudecimiento del machismo. Ante ello, consideran clave recuperar la conciencia social y combatir el machismo "en todas sus formas".
Colectivos de apoyo a los manteros denuncian en Bilbao el "mecanismo perverso" de "represión a los manteros"
Miembros de los colectivos Mbolo Moye Doole y Manteroekin Bat han denuciado que, mientras los manteros sin otro medio de vida son condenados a multas y penas de prisión, y perseguidos por la policía municipal, las grandes marcas que son cómplices del negocio de la falsificación se llenan los bolsillos.