A pocas horas del chupinazo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, llama a disfrutar de las fiestas con respeto y seguridad

En pocas horas estallará la fiesta en Pamplona y el alcalde Joseba Asiron ha recibido en el mismo balcón del Ayuntamiento a la periodista de ETB Maider Arteaga, a quien ha desgranado las principales novedades de los sanfermines de este 2026. En vísperas de los que serán sus séptimos sanfermines, y los últimos de la legislatura, Asiron ha hecho un llamamiento al respeto, sobre todo a la libertad de las mujeres, y se ha mostrado orgulloso de que se haya mantenido el carácter popular de las fiestas.