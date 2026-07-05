Sanfermines 2026
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A pocas horas del chupinazo, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, llama a disfrutar de las fiestas con respeto y seguridad

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Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txupinazorako ordu gutxiren faltan, festak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia egin du Joseba Asiron Iruñeko alkateak
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EITB

Última actualización

En pocas horas estallará la fiesta en Pamplona y el alcalde Joseba Asiron ha recibido en el mismo balcón del Ayuntamiento a la periodista de ETB Maider Arteaga, a quien ha desgranado las principales novedades de los sanfermines de este 2026. En vísperas de los que serán sus séptimos sanfermines, y los últimos de la legislatura, Asiron ha hecho un llamamiento al respeto, sobre todo a la libertad de las mujeres, y se ha mostrado orgulloso de que se haya mantenido el carácter popular de las fiestas. 

 

San Fermín Joseba Asiron Ayuntamiento de Pamplona Pamplona Navarra Sociedad

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