El incendio de Girona, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía aunque no deja heridos

Los y las Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar durante esta madrugada el 70 % del flanco derecho del incendio originado en La Bisbal d'Empordà (Girona), ha informado hoy el jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell. No obstante, las llamas han alcanzado una casa en Calonge y una masía, ambas han resultado calcinada. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos.



En una atención a medios, Borrell ha explicado que hasta que entre el viento de la marinada, hacia mediodía, los bomberos tendrán la "oportunidad de cerrar este flanco derecho", el que más preocupa, y las órdenes de confinamiento continuarán vigentes hasta que las medidas se reevalúen por la tarde, tras el cambio de viento previsto.

Cierre del parque natural de Les Gavarres

El jefe de bomberos ha dicho que los trabajo avanzan "bien", pero que queda todavía mucho por hacer, y que esta noche han ardido unas 100 hectáreas. Desde que se iniciaran las llamas, el fuego ha quemado unas 2300 hectáreas, prácticamente todas en el macizo del parque natural de Les Gavarres.

Precisamente, el president de la Generalita, Salvador Illa, ha anunciado el cierre de este parque natural como medida de precaución. Les Gavarres es un espacio natural protegido de un total de 30 000 hectáreas y ha avisado que "en el peor de los escenarios" podría arder entero.

Además, en las últimas horas, el incendio ha llegado a diferentes urbanizaciones de la zona de Calonge (Girona), especialmente a Les Cabanyes, donde el fuego ha quemado una casa —estaba vacía—, además de provocar afecciones en elementos de jardinería, cierres y ventanas. Con respecto al flanco izquierdo, la mayor afectación ha sido la quema de una masía, ha informado el jefe de los bomberos.

Siete localidades confinadas

Borrell ha explicado que se mantiene el confinamiento parcial en siete municipios de la zona. Durante la noche, varios vecinos de Calonge han salido de sus casas y se han concentrado en la vía pública, ante lo que el jefe de los bomberos ha reiterado que, si bien es comprensible "su nerviosismo", "lo más seguro" es permanecer en el interior de las viviendas.



Ha insistido en que, en estas situaciones, el riesgo está en el tránsito de la evacuación, cuando "no hay refugio" si el fuego alcanza a las personas, y ha recordado, en este sentido, las más de doscientas víctimas mortales habidas hace unos años en Portugal cuando huían de un incendio y fueron sorprendidas por las llamas en una carretera.



