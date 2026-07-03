El punto de información sobre las agresiones sexistas vuelve por sanfermines a la Plaza del Castillo
Policía Foral, Policía Municipal y Guardia Civil han diseñado un dispositivo de seguridad conjunto que prevé más de 250 controles de alcohol y drogas en los accesos a Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín.
La Plaza del Castillo acogerá un año más el punto de información sobre agresiones sexistas, que abrirá del 5 al 14 de julio. La caseta brindará información sobre la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas /Eraso sexistarik gabe, Iruña aske', de 11:30 a 15.00 y de 18:00 a 00:00 horas. El personal del punto de información repartirá materiales de sensibilización, como el pin de la mano roja, guías para identificar la violencia sexista o pegatinas.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto al concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón; la concejala delegada de Euskera, Participación Ciudadana y Euskera, Aitziber Campión; y la directora de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Elian Peña, han participado este viernes en la apertura simbólica de la caseta.
Se trata de un punto de información, sensibilización, y prevención frente a las agresiones sexistas y como espacio de referencia para la escucha activa y para el registro de incidencias.
No se trata de un servicio de atención a víctimas, pero facilitará información sobre los recursos municipales disponibles para atención a mujeres que han sufrido una agresión sexista y puede activar los servicios de acompañamiento y los protocolos correspondientes en caso de agresiones. En caso de que sea necesario y la mujer lo solicite, se activará el protocolo de atención y acompañamiento.
Más de 250 controles de alcohol y drogas
El lunes 6 de julio arrancarán las fiestas de San Fermín en Pamplona, y Policía Foral, Policía Municipal y Guardia Civil realizarán de forma coordinada 258 controles de alcohol y drogas entre los días 5 y 15 de julio en la capital navarra y en las principales vías de acceso y salida, según han informado este viernes en una rueda de prensa conjunta los tres cuerpos policiales.
Además de los controles de alcohol y drogas, los agentes utilizarán radares de velocidad y lectores automáticos de matrículas para comprobar que los vehículos cumplen los requisitos legales, como disponer de ITV en vigor y seguro obligatorio.
Las fuerzas de seguridad recuerdan que en campañas anteriores cerca de 300 vehículos fueron inmovilizados al detectarse que sus conductores no reunían las condiciones necesarias para circular, con una especial preocupación por el elevado porcentaje de positivos por consumo de drogas.
El dispositivo de seguridad conjunto contará con más de 2700 agentes.
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