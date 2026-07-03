La Plaza del Castillo acogerá un año más el punto de información sobre agresiones sexistas, que abrirá del 5 al 14 de julio. La caseta brindará información sobre la campaña 'Pamplona libre de agresiones sexistas /Eraso sexistarik gabe, Iruña aske', de 11:30 a 15.00 y de 18:00 a 00:00 horas. El personal del punto de información repartirá materiales de sensibilización, como el pin de la mano roja, guías para identificar la violencia sexista o pegatinas.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto al concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón; la concejala delegada de Euskera, Participación Ciudadana y Euskera, Aitziber Campión; y la directora de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Elian Peña, han participado este viernes en la apertura simbólica de la caseta.

Se trata de un punto de información, sensibilización, y prevención frente a las agresiones sexistas y como espacio de referencia para la escucha activa y para el registro de incidencias.

No se trata de un servicio de atención a víctimas, pero facilitará información sobre los recursos municipales disponibles para atención a mujeres que han sufrido una agresión sexista y puede activar los servicios de acompañamiento y los protocolos correspondientes en caso de agresiones. En caso de que sea necesario y la mujer lo solicite, se activará el protocolo de atención y acompañamiento.