Las dos mujeres que permanecen ingresadas tras el atropello ocurrido el 28 de junio en la calle Navarrería de Pamplona evolucionan favorablemente. Las heridas se encuentran estables, una de ellas ya fuera de la UCI, ha informado el Hospital Universitario de Navarra.

Una de las heridas, una mujer de 38 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con politraumatismos, aunque se encuentra estable.

La segunda paciente, de 30 años, también con politraumatismos, permanece estable e ingresada en una planta de hospitalización convencional.

Una persona falleció en el accidente y cuatro resultaron heridas. La investigación sobre lo sucedido continúa abierta.