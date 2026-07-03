Las dos heridas graves del atropello en Navarrería están estables, una fuera de la UCI
Las dos mujeres que permanecen ingresadas tras el atropello ocurrido el 28 de junio en la calle Navarrería de Pamplona evolucionan favorablemente. Las heridas se encuentran estables, una de ellas ya fuera de la UCI, ha informado el Hospital Universitario de Navarra.
Una de las heridas, una mujer de 38 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con politraumatismos, aunque se encuentra estable.
La segunda paciente, de 30 años, también con politraumatismos, permanece estable e ingresada en una planta de hospitalización convencional.
Una persona falleció en el accidente y cuatro resultaron heridas. La investigación sobre lo sucedido continúa abierta.
Te puede interesar
¿Cómo conocer el estado del tráfico? Webs, teléfonos y todos los canales de información
Informarse del estado de las carreteras es clave para evitar accidentes y buscar rutas alternativas que nos permitan realizar nuestro trayecto de una manera segura, sin sobresaltos. Reunimos las vías para hacerlo tanto si viajas por Euskal Herria como si vas al extranjero.
Una guía alerta sobre el maltrato económico y abuso financiero a personas mayores
El documento recoge diversas señales de alerta, entre ellas movimientos bancarios inusuales, facturas sin pagar o un control excesivo del dinero por parte de otra persona.
Los campings de la CAV estarán al 100% en verano
Cada vez son más las personas que optan por los campings para pasar sus vacaciones, entre otros motivos, por la gran cantidad de servicios que ofrecen, lo que se refleja en el grado de ocupación: los campings vascos están llenos para agosto y también para julio.
El dispositivo sanitario de los sanfermines ya está en marcha, “y perfectamente engrasado”
Como novedad, el dispositivo del día 6 de julio con motivo del Chupinazo se repetirá el día 10, en el Chupinazo Txiki.
Ingresa en prisión por agresión sexual a una menor en la tienda de golosinas que regenta en San Sebastián
Según ha informado el Departamento de Interior este jueves, el detenido agredió sexualmente en dos ocasiones (los días 25 y 26 de junio) a la menor y tiene antecedentes por delitos similares. Este jueves ha sido puesto a disposición del juez que ha decretado su ingreso en prisión.
Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA pondrán música a la 'Velada del Año VI' de Ibai Llanos
Alrededor de 80 000 personas asistirán a esta cita, que se celebrará el 25 de julio en el estadio de La Cartuja y en la que se disputarán diez combates de boxeo aficionado.
El niño de Gaza atendido en Osakidetza se encuentra en situación clínica estable tras las primeras revisiones
El paciente presenta una patología ocular congénita que afecta a su capacidad visual, y tras las primeras pruebas realizadas se valora positivamente la posibilidad de intervenir para mejorar su pronóstico. El sistema sanitario vasco ha atendido ya a 28 personas gazatíes.
Euskadi vive el junio más cálido desde al menos 1970 tras una ola de calor histórica
Esta anomalía térmica estuvo marcada por una excepcional ola de calor entre los días 21 y 27 que dejó máximas superiores a los 44 °C en la vertiente cantábrica y noches eminentemente tropicales. Ante la severidad de la situación y el extremo riesgo de incendios, las autoridades vascas se vieron obligadas a activar un total de 39 alertas meteorológicas, entre ellas, 3 alarmas rojas.
Angeriñe Elorriaga, correctora de euskera en la PAU: "Es posible sacar un 0"
La profesora de EHU, Angeriñe Elorriaga, que ha sido correctora del examen de euskera en la PAU de este año, ha destacado que hay ceros en euskera en todos los tribunales, incluso en otras asignaturas, pero que solo se ha puesto el foco en euskera. En una entrevista en Radio Euskadi, ha señalado que no se plantea repetir como correctora el año que viene.