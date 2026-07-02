MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Más de 64 000 personas migrantes solicitan la regularización extraordinaria en Hego Euskal Herria

Un total de 49 451 personas han registrado su solicitud en la CAV y 14 886 lo han hecho en la Comunidad Foral. En el conjunto del Estado español, las peticiones rozan los 1,2 millones, con Colombia, Marruecos y Venezuela como principales países de origen.
FOTODELDÍA GRAF1575. MADRID, 15/04/2026.-Colas de inmigrantes en el Consulado de Colombia este miércoles en Madrid. El Gobierno ha defendido este miércoles la regularización de inmigrantes y ha acusado al PP de tener "falta de humanidad" y de usar instituciones como la Comunidad de Madrid para poner "palos en las ruedas" de esta medida.-EFE/ Rodrigo Jiménez
Colas con motivo de la regularización de migrantes. Foto: Rodrigo Jiménez
Euskaraz irakurri: 64.000 migratzailek baino gehiagok eskatu dute Hego Euskal Herrian ezohiko erregularizazioa
author image

EITB

Última actualización

Un total de 64 337 personas migrantes en situación administrativa irregular han solicitado acogerse al proceso de regularización extraordinaria en Hego Euskal Herria, según los datos definitivos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras el cierre del plazo el pasado 30 de junio. Por territorios, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha registrado 49 451 peticiones, mientras que en Navarra la cifra asciende a 14 886 solicitudes.

Dentro de la CAV, el peso de la tramitación ha recaído mayoritariamente en Bizkaia, territorio que concentra más de la mitad de las solicitudes de la comunidad con 28 834 peticiones. Le siguen Gipuzkoa, con 12.063, y Álava, con 8.554.

Este proceso extraordinario, que se activó el pasado 16 de abril mediante un Real Decreto del Gobierno español, tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada en su día por más de 600 000 firmas. La medida ha permitido solicitar la residencia y el permiso de trabajo a aquellas personas que se encontraban en el país de forma irregular antes del 1 de enero y acumulaban un mínimo de cinco meses de residencia, además de a los solicitantes de asilo previos a esa fecha, siempre que carecieran de antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado el procedimiento de "verdadero hito" y "éxito colectivo", destacando que permitirá a cientos de miles de personas "afrontar el futuro con ilusión y derechos". 

No obstante, el proceso de regularización concluye en Hego Euskal Herria condicionado por un giro judicial de última hora. Este pasado martes, coincidiendo con el cierre de las oficinas, el Tribunal Supremo propuso formalmente elevar el decreto regulador ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

El alto tribunal español plantea serias dudas sobre si la medida vulnera el Pacto de Migración y Asilo comunitario. Esta intervención judicial abre un escenario de incertidumbre sobre la validez legal y el futuro de las más de 64 000 solicitudes tramitadas en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Colas en los consulados por la regularización de migrantes
Migración Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pedrosa: "La nota de Euskera de la PAU ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? Ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado"

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde, entre otros asuntos, ha hablado sobre los resultados de la PAU. En relación con el examen de Euskera, ha afirmado lo siguiente: "En lo que respecta al examen de Euskera de la PAU, la nota ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? No lo sé (...). Lo que hemos visto es que ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado". En la convocatoria ordinaria de la PAU, y según los datos provisionales, la nota media en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura ha sido de 6,34, ligeramente por encima de la media general provisional, que se ha situado en 6,33. Los resultados han sido inferiores en otras materias, como Historia (6,10), Química (5,94), Matemáticas II (5,08), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (5,05) y, especialmente, Física, cuya nota media ha sido de 3,98. En cambio, las calificaciones se han sido superiores en Inglés, con una media de 7,16; Filosofía (6,82) o Lengua Castellana y Literatura (6,43), nota similar a la obtenida en el examen de Euskera.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Se han matriculado en la universidad los alumnos que recurrieron la nota de Euskera de la PAU

Los alumnos y alumnas que recurrieron ante los juzgados las calificaciones obtenidas en el examen de Euskera de la PAU se han podido matricular en la universidad. Por orden judicial, la EHU ha tenido que admitir las solicitudes de inscripción de dichos alumnos, y para ello ha ampliado las plazas disponibles en varios grados. El abogado de las familias, Iñaki Picaza, ha relatado la cronología de los hechos.

Cargar más
Publicidad
X