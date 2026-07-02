Entrevista a la consejera de Educación
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Pedrosa: "La nota de Euskera de la PAU ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? Ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado"

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18:00 - 20:00

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en su entrevista en Euskadi Irratia.

Euskaraz irakurri: Pedrosa sailburua: “Euskara azterketan 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela USaPen”
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EITB

Última actualización

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, donde, entre otros asuntos, ha hablado sobre los resultados de la PAU. En relación con el examen de Euskera, ha afirmado lo siguiente: "En lo que respecta al examen de Euskera de la PAU, la nota ha bajado 0,5 puntos. ¿Es significativo? No lo sé (...). Lo que hemos visto es que ha habido un bajón en la PAU en todo el Estado".

En la convocatoria ordinaria de la PAU, y según los datos provisionales, la nota media en la asignatura de Lengua Vasca y Literatura ha sido de 6,34, ligeramente por encima de la media general provisional, que se ha situado en 6,33. Los resultados han sido inferiores en otras materias, como Historia (6,10), Química (5,94), Matemáticas II (5,08), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (5,05) y, especialmente, Física, cuya nota media ha sido de 3,98. En cambio, las calificaciones se han sido superiores en Inglés, con una media de 7,16; Filosofía (6,82) o Lengua Castellana y Literatura (6,43), nota similar a la obtenida en el examen de Euskera.

Educación Euskera Gobierno Vasco Sociedad

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