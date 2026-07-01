La Ertzaintza busca testigos para esclarecer el accidente que sufrió un motorista fallecido el domingo en el barrio donostiarra de Trintxerpe
La Ertzaintza ha solicitado este miércoles la colaboración de testigos para esclarecer las circunstancias del trágico accidente que sufrió un motorista el pasado domingo, 28 de junio, en el barrio donostiarra de Trintxerpe. El conductor quedó gravemente herido y falleció poco después en el hospital Donostia.
El siniestro tuvo lugar en la rotonda de Gomistegi a las 10:25 horas. El motorista, de 32 años, que circulaba por la carretera GI-20, sufrió un accidente y quedó herido grave. Los recursos sanitarios atendieron al hombre en el lugar y, posteriormente, lo trasladaron al hospital Donostia. Sin embargo, murió horas después.
La Ertzaintza ha abierto una investigación con el fin de aclarar las circunstancias del trágico accidente y solicita la colaboración de aquellas personas que hubieran podido ser testigos.
Para ello, se puede llamar al teléfono 943 539 125 de la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa.
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