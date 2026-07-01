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La Ertzaintza busca testigos para esclarecer el accidente que sufrió un motorista fallecido el domingo en el barrio donostiarra de Trintxerpe

Para ello, se puede llamar al teléfono 943 539 125 de la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa.
(Foto de ARCHIVO) Control de tráfico de la Ertzaintza. REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/6/2025
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak laguntza eskatu du igandean hildako motor-gidari batek Donostiako Trintxerpe auzoan izan zuen istripua argitzeko
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha solicitado este miércoles la colaboración de testigos para esclarecer las circunstancias del trágico accidente que sufrió un motorista el pasado domingo, 28 de junio, en el barrio donostiarra de Trintxerpe. El conductor quedó gravemente herido y falleció poco después en el hospital Donostia.

El siniestro tuvo lugar en la rotonda de Gomistegi a las 10:25 horas. El motorista, de 32 años, que circulaba por la carretera GI-20, sufrió un accidente y quedó herido grave. Los recursos sanitarios atendieron al hombre en el lugar y, posteriormente, lo trasladaron al hospital Donostia. Sin embargo, murió horas después.

La Ertzaintza ha abierto una investigación con el fin de aclarar las circunstancias del trágico accidente y solicita la colaboración de aquellas personas que hubieran podido ser testigos.

Para ello, se puede llamar al teléfono 943 539 125 de la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa.

Ertzaintza Donostia-San Sebastián Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

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