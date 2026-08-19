TEMBLORES SÍSMICOS
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Granada está inmersa en un enjambre sísmico desde el 14 de agosto

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GRANADA 18/08/2026.- Un hombre observa desperfectos causados en Las Gabias después de diferentes temblores de esta mañana en dicha localidad de Granada. EFE/Pepe Torres.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Granada multzo sismiko batean murgilduta dago abuztuaren 14tik
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EITB

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Granada ha pasado otra noche en vela, contando réplicas tras el terremoto de 4,8 grados que sacudió ayer la provincia, el segundo desde el pasado sábado. Los expertos confirman que tanto la provincia como su área metropolitana están inmersas en un enjambre sísmico desde el 14 de agosto: una sucesión de terremotos superficiales de potencia similar que podría durar semanas o meses.

Terremotos Andalucia Sociedad

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