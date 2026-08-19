Cortada la N-121-A en los túneles de Belate y Almandoz por las obras de desdoblamiento

La N-121-A permanece cortada en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz debido a las obras de desdoblamiento de la carretera. El corte afecta durante esta jornada a ambos sentidos de circulación y se mantendrá con distintas afecciones hasta el viernes.

El tráfico está siendo desviado por la NA-1210, puerto de Belate. Los vehículos pueden acceder a esta carretera y volver posteriormente a la N-121-A a través de los enlaces de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26+950, y Almandoz, en el 34+950.

La afección cambiará durante las jornadas del 20 y 21 de agosto. El corte se limitará entonces al sentido norte de la N-121-A, en dirección Behobia.

Los vehículos que circulen hacia el norte deberán desviarse por la NA-1210, puerto de Belate, accediendo por el enlace de Ventas de Arraitz y reincorporándose a la N-121-A por el enlace de Almandoz.

El Gobierno de Navarra ha informado de estos cortes, que se producen en el marco de las obras de desdoblamiento de la N-121-A en el entorno de los túneles de Belate y Almandoz.