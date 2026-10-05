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El Nobel de Medicina reconoce a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus avances en optogenética

Los tres investigadores han sido premiados por sentar las bases de una técnica que permite activar o desactivar células nerviosas individuales en un cerebro vivo y que se utiliza en laboratorios de todo el mundo.
05 October 2026, Sweden, Stockholm: (L-R) Anna Wedell, Per Svenningsson, Abdel El Manira, and Nobel Assembly Secretary Thomas Perlmann announce the winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine at the Karolinska Institute. The committee stands before a large display featuring this year's newly minted laureates: Karl Deisseroth, Peter Hegemann, and Georg Nagel. Photo: Steffen Trumpf/dpa

Agencias | EITB

Última actualización

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos que condujeron al desarrollo de la optogenética, una técnica que ha abierto nuevas vías para estudiar el funcionamiento del cerebro.

La optogenética permite controlar la actividad de células nerviosas individuales mediante la luz, activándolas o desactivándolas en un cerebro vivo. Esta herramienta ha permitido a los investigadores estudiar con mayor precisión cómo funcionan las neuronas y cómo se relacionan entre sí.

Una nueva era para la neurociencia

Según ha destacado la Academia Sueca, los tres investigadores han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia. La técnica se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para investigar algunos de los grandes interrogantes sobre el funcionamiento del cerebro.

Los descubrimientos de Deisseroth, Hegemann y Nagel han permitido desarrollar herramientas que hacen posible intervenir de forma muy precisa en circuitos neuronales y observar las consecuencias de esa actividad.

El reconocimiento de este año pone así el foco en una tecnología que ha transformado la investigación neurocientífica y que continúa ampliando las posibilidades para comprender cómo funciona el cerebro.

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