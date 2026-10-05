Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel han sido galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos que condujeron al desarrollo de la optogenética, una técnica que ha abierto nuevas vías para estudiar el funcionamiento del cerebro.

La optogenética permite controlar la actividad de células nerviosas individuales mediante la luz, activándolas o desactivándolas en un cerebro vivo. Esta herramienta ha permitido a los investigadores estudiar con mayor precisión cómo funcionan las neuronas y cómo se relacionan entre sí.

Una nueva era para la neurociencia

Según ha destacado la Academia Sueca, los tres investigadores han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia. La técnica se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para investigar algunos de los grandes interrogantes sobre el funcionamiento del cerebro.

Los descubrimientos de Deisseroth, Hegemann y Nagel han permitido desarrollar herramientas que hacen posible intervenir de forma muy precisa en circuitos neuronales y observar las consecuencias de esa actividad.

El reconocimiento de este año pone así el foco en una tecnología que ha transformado la investigación neurocientífica y que continúa ampliando las posibilidades para comprender cómo funciona el cerebro.