Karl Deisseroth, Peter Hegemann eta Georg Nagel ikertzaileek jaso dute Medikuntzako Nobel saria
Hiru-hirurek optogenetikaren oinarriak ezarri dituzte. Teknika horri esker, garun bizietako banakako nerbio-zelulen jarduera aktiba eta desaktiba daiteke. Prozedura hori mundu osoko laborategietan erabiltzen da gaur egun.
Karl Deisseroth, Peter Hegemann eta Georg Nagelek jaso dute 2026ko Fisiologiako edo Medikuntzako Nobel saria, optogenetikaren garapena ahalbidetu duten aurkikuntzengatik.
Optogenetikak nerbio-zelula indibidualen jarduera argiaren bidez kontrolatzeko aukera ematen du, garun bizietan zelula horiek aktibatu edo desaktibatzeko. Tresna horri esker, ikertzaileek zehaztasun handiagoz azter dezakete neuronek nola funtzionatzen duten eta elkarren artean nola erlazionatzen diren.
Aro berri baten oinarriak neurozientzian
Suediako Akademiak nabarmendu duenez, hiru ikertzaileek aro berri baten oinarriak ezarri dituzte neurozientzian. Gaur egun, mundu osoko laborategietan erabiltzen da teknika, garunaren funtzionamenduari buruzko jakinkizun nagusiak ikertzeko.
Deisseroth, Hegemann eta Nagelen aurkikuntzei esker, zirkuitu neuronaletan zehaztasun handiz esku hartzeko eta jarduera horren ondorioak behatzeko tresnak garatu ahal izan dira.
Aurtengo Nobel sariak ikerketa neurozientifikoa eraldatu duen eta garunak nola funtzionatzen duen ulertzeko aukerak zabaltzen jarraitzen duen teknologia jarri du fokupean.