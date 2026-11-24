Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkarteak eutanasia legea defendatu du Feijook lege berri bat onartzeko asmoa agertu ostean
Heriotza duinaren alde borrokatzen duen elkarteak herritarrei eskatu die eskubideak defendatzen dituzten alderdien alde bozkatzeko datorren azaroaren 29ko hauteskundeetan.
Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkarteak Alderdi Popularra gogor kritikatu du, datorren azaroaren 29ko hauteskunde orokorren ostean Moncloara iristen bada, eutanasia legea bertan behera utzi eta lege berri bat onartzeko asmoa duela adierazi ostean. Are gehiago, 2021etik Espainiako Estatuan indarrean dagoen eutanasia legea defendatu du heriotza duinaren alde borrokatzen duen elkarteak.
"Eskubideak indargabetzea erregimen diktatorialen edota faxisten berezko ezaugarria da", horrela hasten da Duintasunez Hiltzeko Eskubidea Euskadi elkarteak, Feijooren adierazpenei erantzunez, hedabideetara zabaldu duen oharra.
Alberto Nuñez Feijoo PPren buruzagi eta Espainiako Gobernurako presidentegaiak eutanasia lege berri bat onartzeko asmoa iragarri du azken orduetan, gaur egun indarrean dagoen testutik "zuzenak" diren zatiak mantenduta.
Pasa den astean, podcast batean egindako elkarrizketa batean, Feijook adierazi zuen eutanasia legea osorik edo partzialki baliogabetu egingo duela baldin eta azaroaren 29ko hauteskundeak irabazi eta Espainiako presidente izatera iristen bada.
Herritarrek eutanasia babesten dute
Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkarteak azpimarratu duenez, Espainiako herritarren gehiengoak eutanasia eskubidea babesten du, % 70 alde eta % 15 aurka, eta iritzi hori gailentzen da baita PPren eta Voxen boto-emaileen artean ere, 2021ean gaiari buruz egin zen azken inkestaren arabera.
Zainketa aringarriak
Bestalde, Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkartearen arabera, Feijook proposatutako aukerak, zainketa aringarrien legea onartzea, alegia, eutanasiaren legean bertan jasota dago.
Are gehiago, eutanasia eta zainketa aringarriak osagarriak direla azaldu du.
Eskubideen alde bozkatzeko deia
Azkenik, Duintasunez Hiltzeko Eskubidea elkarteak herritarrei eskatzen die azaroaren 29an botoa emateko orduan kontuan izan dezatela "zein alderdik defendatzen dituen gure eskubideak eta zein alderdik nahi duten horiekin amaitu".