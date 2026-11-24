Indarkeria matxista "gutxiesten duten diskurtsoen aurrean erantzun irmoen" alde egin du Arartekoak
Aurten, 5.000 bat emakumek eta neskak indarkeria matxistaren kasuren bat salatu dute Euskadin eta, bigarren hiruhilekoan bakarrik, emakumeen aurkako indarkeriaren EAEko epaitegiek 2.054 salaketa erregistratu zituzten, % 13,4 gehiago.
Emakumeen aurkako erasoei buruzko datuek ikusgai jartzen duten errealitateak "erantzun publiko irmoa" eskatzen du, bereziki, "eraso matxisten larritasuna justifikatu edo arindu dezakeen edozein diskurtsoren aurrean".
Asteazkenean Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna dela eta, Arartekoak gogorarazi du Euskadin 5.000 bat emakumek eta neskak salatu dutela indarkeria matxistaren kasuren bat aurten, eta bigarren hiruhilekoan bakarrik 2.054 salaketa erregistratu zituztela emakumeen aurkako indarkeriaren EAEko epaitegiek, hau da, % 13,4 gehiago.
Ohar batean adierazi du zifra horiek agerian uzten dutela emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazoa dela, eta adierazi du azken txostenean ohartarazi zuela erakundeen koordinazioan eta arreta-zerbitzuetan dauden "gabeziak" zuzendu egin behar direla.
Txosten horretan, etxebizitzarik ezaren aurrean erantzun eraginkorragoa emateko deia ere jasotzen zen, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen autonomiarako eta suspertzeko oztopo nagusietako bat bihurtu baita.
Gaineratu duenez, urte amaieran amaituko da Indarkeria Matxistaren aurkako Erakunde arteko III. Akordioaren indarraldia, eta erakunde guztiak animatu ditu "lan garrantzitsu horri" jarraipena ematera eta Euskadin dauden lankidetza-mekanismoak indartzera.
"Indarkeria matxista bere adierazpen guztietan desagerraraztea erantzukizun kolektiboa da", amaitu du.