Jaiotza eta zaintza baimena 20 astera luzatuko du Espainiako Gobernuak
Guraso bakarreko familien kasuan 34 astekoa izango da baimena. Bestalde, senitarteko baten heriotzagatik gaur egun ematen duten 4 eguneko baimena 10 egunera luzatuko dute, eta indarrean jarraituko dute garraio publikoaren erabiltzaileentzat gaur egun dauden deskontuek.
Ministroen Kontseiluak gaur, asteartearekin, onartuko du jaiotzagatiko baimena 19 astetatik 20ra luzatzea. Horrek esan nahi du guraso bakoitzak 140 eguneko baimena izango duela aurrerantzean.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta Lan ministroak sare sozialetan iragarri dutenez, koalizio Gobernuaren akordioan jasotako konpromisoa bete egingo dute.
Guraso bakarreko familien kasuan 34 astekoa izango da baimena, eta zati bat haurrak 8 urte bete arte gorde ahal izango da, "nahi denean erabiltzeko", Diazek aurreratu duenez. Aste horiek guztiak % 100ean ordainduko dira, baina eskubidea besterenezina izango da.
2025eko udan, Espainiako Gobernuak hiru aste luzatu zuen jaiotze baimena —16 astetik 19ra—.
Lan Ministerioko iturriek gogora ekarri dutenez, baimena 20 astera luzatzeko konpromisoa jaso zuten araudian.
"Hitzemandakoa bete dugu. 20 aste izango dituzte aita zein ama direnek beren seme-alabak zaintzeko. Eskubideak bermatzen jarraitzen dugu. Herrialde hobe bat eraikitzen ari gara", azpimarratu du Sanchezek X sare sozialean.
"2018an 16 asteko baimena zuten amek, eta 5 astekoa, aitek. Aurrerantzean baimen berdina izango dute biek, zaintza bien lana delako", erantsi du Diazek Blueskyn argitaratutako hari batean.
"Guraso izateak ama askoren ibilbide profesionala hondatu du hamarkadetan zehar", bukatudu Diazek.
10 eguneko baimena senitartekoen heriotzagatik
Halaber, espainiar Gobernuak onartu du senitarteko baten heriotzagatik gaur egun ematen duten 4 eguneko baimena 10 egunera luzatzea.
Diazek ziurtatu duenez, "familiei zuzendutako neurriak dira". Elma Saizek horri buruz esan du "Espainia erreferente bihurtu dela".
Horrez gain, gaur adostutako neurri berri bati esker, senitartekoak zainketa aringarrietan edo eutanasia prozesuetan dituzten langileek lanaldia murriztu edo egokitu ahal izango dute.
Garraio publikorako deskontuak luzatu dituzte
Gaur egun garraio publikoaren erabiltzaileentzako indarrean dauden deskontuak 2027an ere egongo dira, gaur onartutakko errege lege dekretuari esker.