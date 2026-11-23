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Iñaki Goñi, euskal medikua Hierron: 'Hemen ikusten ari garen egoera negargarria da'
Itsas Salbamenduak sei kaiuko erreskatatu ditu astelehen honetan Hierro uhartean eta beste bi Tenerifen, 815 etorkinekin, tartean 73 emakume eta 48 adingabe. Hierron lan egiten duten medikuen esanetan, izugarria da bertan gertatzen ari dena. Iñaki Goñi mediku euskaldunarekin hitz egin dugu.
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