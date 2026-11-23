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Auto-ilarak N-1 errepidean, Andoainen, hainbat ibilgailuk istripua izan ondoren
Istripu baten ondorioz, bi erreietako bat itxi egin dute Donostiarako noranzkoan, eta 3-4 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
Hainbat ibilgailuk talka egin dute gaur goizean N-1 errepidean, Andoain parean, eta auto-ilara luzeak sortu dira Lasarte-Oriarako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Ezbeharra 08:15 inguruan gertatu da, eta sei kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Dena den, ez da inor zauritu.
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