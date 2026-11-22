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Gizon bat hil da N-150 errepidean, Urroz parean, bere autoa bidetik atera eta iraulita
Barañaingo 37 urteko bizilaguna bertan hil da. Ezbeharra goizaldean jazo da, eta Nafarroako Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Barañaingo 37 urteko gizonezko bat hil da bart N-150 errepidean, Urroz parean izandako ezbehar batean. Gidatzen ari zen autoa bidetik atera eta irauli egin da. Bertan hil da.
Nafarroako Guardia Zibila, suhiltzaileak eta osasun langileak joan dira istripua izan den tokira. Zoritxarrez, osasun langileek gidariaren heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.
Nafarroako Trafikoko Guardia Zibilaren Bide Segurtasuneko Ikerketa Unitateko agenteak arduratu dira izapideak egiteaz, eta eurek ikertuko dute ezbeharra.
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