Donostiako Topo berria martxan da dagoeneko, bederatzi urteko obren ostean lehen bidaiariak hartuta
Azaroaren 21ean amaitu dute berritze- eta handitze-lan garrantzitsua. Horiei esker, trenak 7,5 minutuan behin ibiliko dira hamaika geltokiko ibilbidean, Donostiako Añorga auzotik Pasaiako udalerriraino.
Donostialdeko Topo berria errealitate bihurtu da larunbat goizean. Herritarrak Donostiako erdigunea zeharkatzen duen 4,2 kilometroko lurpeko pasabidetik bidaiatzen hasi dira, eta hiru geltoki berriak erabiltzen ari dira jada, bederatzi urteko itxaronaldiaren eta lan konplexuen ostean. Eusko Jaurlaritzak 292 milioi euro inguru inbertitu ditu azpiegitura berrian.
Lehen erabiltzaileen ikusmina eta harridura izan dira goizeko protagonista nagusiak. Hiru geltoki berriek ere arreta bereganatu dute: Amarak, Kontxa-Zentroak eta Benta Berrik. Lurpeko azpiegitura berriak zabalak, argitsuak eta modernoak dira, eta lehen bidaiariek argazkiak eta bideoak egiteko aprobetxatu dituzte.
Lehen trena 06:45ean igaro da tunel berritik, bidaiari gutxirekin. Gau osoan zerbitzua etenda egon da, trazadura berria lehendik zegoen trenbide-sarearekin lotzeko lanak egin baitituzte. Horretarako, trenbideetako bat 40 metro mugitu behar izan dute, bestearekin lotzeko.
Azken orduko beste aldaketa bat izan da trenek zirkulatzeko noranzkoa alderantzikatzea eta seinaleztapena egokitzea. Horrek nahasmena eragin du goiztiarren artean, bereziki Pasaia eta Anoeta arteko tartean. Aurrerantzean, trenak ezkerreko bidetik ibiliko dira linea osoan, Lasarte-Oriatik Hendaia bitartean.
Azaroaren 21ean amaitu da berritze- eta handitze-lan garrantzitsu hau. Horiei esker, trenak 7,5 minutuan behin ibiliko dira hamaika geltokiko ibilbidean, Donostiako Añorga auzotik Pasaiaraino. Hiriburuko auzoak eta erdigunea lotzeaz gain, konexioak hobetuko ditu, eta Antigua auzoari geltoki berri bat emango dio, unibertsitate-campuserako sarbidea errazteko.
Susana Garcia Chueca Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriko sailburuak eta Miguel Angel Paez sailburuordeak lehen trenetako bat estreinatu dute. Goizean zehar, beste agintari batzuek ere egin dute ibilbide berria, tartean Jon Insausti Donostiako alkateak eta Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak.
"Azkenean iritsi da eguna, eta jendea oso erantzun ona ematen ari da", adierazi du Garcia Chuecak, pozarren, Kontxa-Zentroa geltokian hedabideen aurrean egindako adierazpenetan. Sailburuak azaldu du zerbitzu berria normaltasunez jarri dela martxan, eta gipuzkoarrak animatu ditu Topoaren azpiegitura berriak Euskotrenen eskutik eskaintzen duen garraio publikoaz gozatzera.
Urteetan jasandako eragozpenen ostean, herritarrek denbora honetan egindako "tamaina handiko" lanaren onurak ulertu eta bertatik bertara egiaztatu ahal izango dituztela nabarmendu du.
"Gipuzkoak eta Euskadik aurrera egiten dute Topoa bezalako proiektuak gauzatzea lortzen dutenean, oztopoak gaindituz eta zailtasunei aurre eginez", adierazi du Eneko Goia Donostiako alkate ohiak. Haren agintaldietan egin dira azpiegituraren eraikuntza-lanen zatirik handiena eta obrek eragindako esku-hartzeak.
Haren ondorengo eta egungo alkate Jon Insaustik, Altzako bere etxetik udaletxeraino zerbitzu berria erabili du, ezkontza bat ospatzeko. Haren hitzetan, urteetako obren ostean, azpiegitura berria "hiriaren eraldaketa" bultzatzen hasi da azkenean. Izan ere, "lotu eta kohesionatu egiten du hiria", eta, batez ere, donostiarren eguneroko bizitza errazten du.
"Oso egun garrantzitsua da Gipuzkoako mugikortasunarentzat", nabarmendu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak, herritarren eskura dagoen "azpiegitura bikaina" estreinatu ostean.
Ildo horretatik, tokiko hainbat taldek zuzeneko musika eskaini dute geltoki berrietan, eta horien emanaldiak astelehenera arte luzatuko dira. Hiriguneko geltoki-sarrera eta -irteerak jendez gainezka egon dira, azpiegitura berriaren inaugurazioari giroa emanez.
Protestarako tartea ere izan da, ordea. Alde batetik, Euskal Trenbide Sareko (ETS) langileek lan-baldintzak hobetzeko aldarrikapena egin dute. Bestetik, dozenaka pertsona Easo plazan bildu dira, Satorralaia plataformak deituta. Azken urteotan, azpiegitura berriaren eraikuntzaren aurkako hainbat mobilizazio antolatu ditu plataformak.
Hala, Gipuzkoa hiriguneko joan-etorriak errotik aldatuko dira. Euskotrenen Topo izenez ezagutzen den lineak, Hendaiatik edo Irundik Lasarte-Oriara bitarteko ibilbidea egiten duenak Donostiatik igarota, maiztasunak eta ordutegiak zabaldu ditu. Horrela, Donostiako eta inguruko udalerrietako garraiobide metropolitar bihurtu da.
Aldaketa nagusietako bat Amarako lur gaineko geltokia ixtea izan da. Haren ordez, lurpeko geltoki berria jarri dute martxan, oraingoz Autonomia kaleko sarbide bakarrarekin, geltoki zaharretik 170 metrora. Datorren urtearen erdialdera, Easo plazako trenbide-sareak erabiltzeari utziko diote, eta Errondo pasealekurako bigarren sarbidea eraikitzen hasiko dira.
Pasabide berriak eta inauguratutako hiru geltokiek Gipuzkoako Euskotren sareko gainerako lineekin lotura berriak egiteko aukera ematen dute. Gainera, Amarako geltokian egin beharreko aldaketa gehienak saihestuko dira, eta trenak ekialdetik mendebaldera ibiliko dira etenik gabe.
Lanegunetan, egunean 276 tren-zerbitzu eskainiko dira. Guztira, 197 tren-gidarik eta 67 trenek osatzen dute sare berriko zerbitzua; horietatik bost berriak dira, komuna eta irisgarritasun-baldintza hobeak dituztenak. Obrek lur azpitik ateratako material kopuru handiak ere utzi dituzte agerian.
Trenbidea Kontxako hondartzan 30 metro barneratzen da pasealekutik, Mirakontxa eta Easo arteko tartean. Zati hori izan da ETSri eta obrak egiteko esleitutako enpresei buruhausterik handienak eragin dizkiena.
Kontxa-Zentroa geltokia 40 metroko sakoneran dago. Bi sarbide ditu: bata Loiola kale erdiko merkataritza-gunean, eta bestea Londres hotelaren ondoan, hondartzatik gertu. Horrez gain, igogailu bat ere badu beste kokaleku batean.
Euskotrenek 18,5 milioi bidaia zenbatu zituen Gipuzkoan 2025ean, eta geltoki berriek urtean zazpi milioi bidaiari baino gehiago hartzea aurreikusten da.