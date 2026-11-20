Eroskik Euskal Herrian merkaturatutako arrautza batzuetan salmonella egon daitekeela ohartarazi dute
Eroski markako hainbat arrautza-sortatan Salmonella enteritidis bakterioa egon daitekeela ohartarazi dute osasun arloko agintariek. Produktu horiek Euskal Herrian banatu dituzte. Espainiako Elikagaien Segurtasun eta Nutrizio Agentziak (AESAN) alerta jaso du Informazio Trukerako Sistema Azkar Koordinatuaren (SCIRI) bidez, euskal osasun agintarien abisuaren ondoren.
Kaltetutako produktuak oilategian aske hazitako oiloen arrautza freskoak dira, M, L eta XL tamainakoak. Dozena erdiko, dozena bateko eta dozena eta erdiko kutxetan merkaturatu dituzte. Zehazki, 0222F XXXX kodea duten loteei eragiten die alertak, azaroaren 22tik abenduaren 1era bitarteko kontsumo-data lehenetsia dutenak.
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta Nafarroan ez ezik, Andaluziara, Gaztela-Mantxara, Gaztela eta Leonera, Errioxara, Madrilera eta Murtziara ere banatu dituzte hasiera batean. Hala ere, AESANek ez du baztertzen beste autonomia erkidego batzuetara ere iritsi izana.
Horren aurrean, kontsumitzaileei arrautzen lote horiek ez jateko gomendatu die agentziak. Agintari eskudunei ere jakinarazi diete, kaltetutako produktuak merkatutik kendu dituztela egiaztatzeko.
Lau pertsona kutsatu dira gutxienez
Arrautzekin prestatutako elikagaiak kontsumitu ondoren salmonelosiarekin kutsatutako lau pertsona zenbatu dituzte. Etxean prestatutako elikagaiekin lotutako sintomak izan dituzte. Horietako bik ospitalean ingresatu behar izan dute; hala ere, bati alta eman diote jada. Bakterioa kaltetuen gorozki-laginetan identifikatu dute.
Une honetan, laginen sekuentziazio genomikoa egiten ari dira, kasuen eta tartean dagoen elikagaiaren artean lotura epidemiologikorik dagoen zehazteko. Analisi horien emaitzak oraindik ez daude eskuragarri, eta ezinbestekoak izango dira agerraldiaren balizko jatorri komuna baieztatzeko.
Osakidetzak sintomei adi egoteko eskatu die herritarrei.
Arrautza horietakoren bat jan eta salmonelosiarekin bat datozen sintomak dituzten pertsonek osasun-zentro batera jo behar dute. Sintoma ohikoenak beherakoa, gorakoak, sukarra eta buruko mina dira.
AESANek ontzietako datuak arretaz egiaztatzeko eta osasun agintarien gomendioei jarraitzeko eskatu die herritarrei, osasunerako arriskuak saihesteko.
Eroskik kaltetutako arrautzak erretiratu ditu
Ekoizpen-nabeetako batean, oilo-gorotzetan egindako kontrol batean salmonelaren emaitza positiboa izan ondoren piztu da alerta. Orain arte aztertutako arrautzetan ez dute bakterioaren arrastorik aurkitu, eta ikerketak zabalik jarraitzen du. Hala ere, kontsumitzaileen segurtasuna bermatzeko, prebentzioz erretiratu dituzte kaltetutako produktuak.
Hain zuzen ere, Eroskik oilategian aske hazitako oiloen bost arrautza-erreferentzia kendu ditu salmentatik. Produktu horiek azaroaren 22tik abenduaren 1era arteko kontsumo-data lehenetsia dute (bi egunak barne). Gainera, azaroaren 5etik beste hornitzaile batekin ari da lanean Eroski, eta gaur egun salgai dauden arrautza guztiak hornitzaile berri horretatik datoz.
Nola identifikatu arrautza kaltetuak?
Kaltetutako arrautzek kode hauek dituzte:
- Arrautzean inprimatutako kodea: 2ES4803810
- Lotea: L0222F
- Kontsumo-data lehenetsia: 2026/11/22tik 2026/12/01era
Prebentzio-neurri gisa, arrautza horiek ez kontsumitzeko gomendatu dute. Eroskiko edozein saltokitan itzul daitezke, eta ordaindutako dirua itzuliko dute.