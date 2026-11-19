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Urrezko Danborra eta Merezimenduaren Dominak: hautagai guztien zerrenda
Kontsultatu, hemen, herritarrek Donostiako Udalari egindako proposamen guztiak.
46 hautagai aurkeztu dituzte Donostiako Urrezko Danborra jasotzeko, eta 61, Hiritar Merezimenduaren dominetarako.
Urrezko Danborra
- AIMAR BRETOS LOIDI. Kazetaritza
- AINARA LÓPEZ ORREMOCHA (AINARALO). Komunikazioa: Sare sozialak
- ANE GABARAIN GAZTELUMENDI Kultura: Aktorea
- ANTTON LARRETXAU MATXAIN Ingurumena
- ANCORA ONDAREA BABESTEKO ELKARTEA
- ATECE GIPUZKOA ELKARTEA
- AUNITZ ALBERDI ORTIZ Kazetaritza
- BAR RESTAURANTE LA VIÑA S.L. Merkataritza
- BASQUE LUXURY S.L. Enpresa
- BRUCE SPRINGSTEEN Kultura: Musika
- KEMEN Pertsona Ezinduen Kirol Kluba. Elkartea
- CORAL LÓPEZ-CASTELLANOS Kultura: Dantza irakaslea
- DAVID BISBAL FERRE Kultura: Abeslaria
- DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK KLUBA Elkartea: Kirol kluba (Arrauna)
- ELENA IRURETA AZANZA Kultura: Aktorea
- ENEKO PICAVEA BARANDIARAN Kazetaria
- FERNANDO MICHELENA MUGUERZA Kirol egokitua
- GIOVANNA SANTAMARÍA MARTIN Ingeniaria
- IBON MARTIN ÁLVAREZ Kultura: Idazlea
- IGNASI VILA MENDIBURU Hezkuntza
- JAVIER GURRUCHAGA IRIARTE Kultura: Abeslaria
- JOKIN APERRIBAY BEDIALAUNETA Kirola: Realaren presidentea
- JON ARZUBIALDE ELIZEGUI Kirola: Korrikalaria
- JOSÉ LUIS REBORDINOS MIRAMÓN Kultura: Zinemaldiaren zuzendaria
- JOSÉ RAMÓN SOROIZ ORMAZABAL Kultura: Aktorea
- JUAN MARI ARZAK ARRATIBEL Sukaldaria
- JUAN MARI MAÑERO GALLEGO Kazetaria
- LA TIENDA DEL BORDADO S.L. Merkataritza
- MARTÍN ZUBIMENDI IBAÑEZ Kirolaria (futbola)
- MIGUEL MARTIN MAIZ Kultura: Jazzaldiaren zuzedari ohia
- MIKEL AYESTARAN AYERRA Kazetaria
- MIKEL ETXARRI SASIAIN Kirola
- MIKEL OYARZABAL UGARTE Kirolaria (futbola)
- MIREN URBIETA VEGA Kultura: Sopranoa
- NAROA AGIRRE CAMIO Kirola (pertika jauzilaria)
- OLATZ VESGA BURGOY Osasungintza: Erizaina
- PEDRO MARIA IDIGORAS VIEDMA Osasungintza: Medikua
- PEDRO MIGUEL ETXENIKE LANDIRIBAR Zientzilaria
- REMCO EVENEPOEL Kirolaria (txirrindularia)
- SANTIAGO RIVERA JIMENEZ Sukaldaria
- SEMI ZABALA,SL. Enpresa
- SERVICIOS AUXILIARES SUREUSKADI S.L. Enpresa
- EUSKAL BILLERA SOCIEDAD BENEFICO RECREATIVA TAMBORRADA INFANTIL Kultura: Danborrada
- TATI GARMENDIA LÓPEZ Kirola (eskubaloia)
- TATUS FOMBELLIDA Ostalaritza
- XABI PRIETO ARGARATE Kirola (futbola)
Hiritar Merezimenduaren Dominak
- GIPUZKOAKO BELENZALEEN ELKARTEA Elkartea
- ASOCIACIÓN LÍRICA SASIBILL Elkartea
- ASOCIACIÓN PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR Elkartea
- AURORA ELOSEGUI SOTO Erretiratutako magistratua
- BAOBAB EUSKAL HERRIA ELKARTEA Elkartea
- CARITAS DIOCESANA DE DONOSTIA Elkartea
- CHILLIDALEKU MUSEOA (SOCIEDAD ZABALAGA LEKU,S.L.) Museoa
- CORAL AITA DONOSTIA (ASOCIACIÓN GAZTEDI-CORAL AITA DONOSTIA ABESBATZA) Elkartea
- CORAL LÓPEZ CASTELLANOS Dantza irakaslea
- DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Elkartea
- DONOSTI ASKATUAK GIPUZKOA BASKET SASKIBALOIA SAD Elkartea
- EDURNE PASABAN LIZARRRIBAR Kirolaria
- ELENA AUZMENDI Bolondresko sanitarioa
- RCNSS (ESCUELA DE VELA) Kirolak
- ASOCIACIACIÓN EUSKADI SURFARI TRANS MEJ SOCIECOL (ASOCIACIÓN EUSKADI SURFARI) Elkartea
- FANFARRE DE GAZTELUBIDE SOCIEDAD GAZTELUBIDE (FANFARRE) Elkartea
- FÉLIX SOTO AZKARATE Elkartegintza
- GERARDO LERCHUNDI ALBÉNIZ "Administrazio Publikoa / Garraioa
- GOLDEN APPLE QUARTET Kultura / Musika
- HELENA JIMÉNEZ DE ABERASTURI APRAIZ Enkuadernatzaile artistikoa
- HERRIDANTZA DANTZA TALDEAK ELKARTEA Elkartea
- HURKOA FUNDAZIOA Fundazioa
- IDOIA ODRIOZOLA LEOZ Merkataritza
- IÑAKI OLASAGASTI HERRERO Elkartegintza
- JAVIER RECIO SAN PEDRO Medikuntza
- JAVIER RUIZ MARTINEZ Medikuntza
- JESÚS ETXEGOIEN CILLERO Kaleko saltzailea
- JOANES MATHIUET Publizista
- JOKIN TELLERÍA JULIÁN Kultura
- JON ETXEZARRETA ITURRIZA Biologoa
- JOSÉ ÁNGEL MATÍAS Herritarra
- JOSÉ LUIS ASTIGARRAGA MONTÓN “ASTI” "Kultura/Jaiak"
- JOSÉ LUIS DE LA CUESTA ARZAMENDI Hezkuntza
- JOSÉ LUIS REBORDINOS MIRAMÓN Kultura: Zinemadiaren zuzendaria
- JOXE MARI OIARTZABAL BELOKI "Kultura / Musika
- JOXEAN URBIETA AIZARNA Kultura: Musika
- JUAN LUIS CANO ARRILLAGA Bolondresa
- JULIO VILLAR GURRUCHAGA "Kirola/Menizalea"
- KONTXITA BEITIA OIARBIDE Hezkuntza
- LA TIENDA DEL BORDADO S.L. Merkataritza
- ASOCIACIÓN FANFARE LOS BEBÉS DE LA BULLA Elkartea
- MAIXABEL LASA ITURRIOZ Aktibista Politikaria
- MARISA ARRIOLA NIETO Empresagintza
- MIKEL CASTELLANOS BARRENETXEA Hostalaritza
- MIKEL ETXARRI SASIAIN "Kirola/ Futbola
- MIKEL OYARZABAL UGARTE "Kirola/ Futbola
- ASOCIACIÓN NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES Elkarea
- OLATZ EGIBURU FERNANDEZ DE ARROYO Kultura / Musika
- OLATZ VESGA BURGOY Osasungintza: Erizaina
- PATXI LAGO “TITÍN” Elkartegintza
- PEIO ALDAZABAL BARDAJÍ Kultura: Zinegilea
- RICARDO SABADIE XIMENEZ (hil ondoren) Kultura: Musika/ Kultura: Música
- SABINO ORMAZABAL ELOLA Aktibista
- SUSANA SOTO ARANZADI Kultura
- TERESA ARIZTI GARCÍA Herritarra
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