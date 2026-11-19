Emakume bat hil du bere bikotekide gizonezkoak, labankadaz, Parlan
Erasotzaileak berak deitu dio Poliziari eta bere burua entregatu du, biktimari aurpegian eta lepoan hainbat sastada eman ondoren.
47 urteko emakume bat hil du asteazken gauean bere gizonezko bikotekideak, Parlan (Madril). Polizia Nazionala genero-indarkeria kasua ikertzen ari da, eta 62 urteko gizona atxilotu du ustezko hilketagatik.
Hilketa bart gertatu zen, 22:10 aldera, Parlako Getafe kalean. Gizonak hainbat labankada eman zizkion bikotekideari, eta, ondoren, agintariei deitu zien bere burua etxebizitzan bertan entregatzeko. Poliziak iritsi zirenean, gizona kalean aurkitu zuten zain, eta etxe barrura lagundu zien. Han, emakumea lurrean etzanda aurkitu zuten, arma zuriz egindako hainbat zauri zituela.
Agenteek Madrilgo Larrialdi Medikoko Zerbitzuaren (Summa 112) osasun-arreta eskatu zuten, eta iritsi zirenean heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Poliziak gizona (atzerritarra da baina nazionalizatuta dago) atxilotu zuen, giza hilketa delitua egotzita.
46 emakume hil dituzte
Espainian, 2026ko azaroaren 16rako 45 emakume hil dituzte haien bikotekide edo bikotekide ohi gizonezkoek, Berdintasun Ministerioaren arabera. EAEn, aurten, ez dute andrazkorik hil, baina Nafarroan bi: otsailean, gizon batek emaztea hil eta ama larri zauritu zuen Sarrigurenen; eta maiatzean, beste gizon batek emaztea hil zuen, Arguedasen. Frantzian, datu ofizialak ez dira hurrengo urtera arte argitaratuko, baina hainbat iturriren arabera, azaroaren 9ra arte 77 biktima izan dira.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (EAEko telefonoa), 016 (Espainiako Estatuko telefonoa) eta 3919 (Iparraldeko telefonoa, 24 orduz martxan; igande eta jaiegunetan, 09:00etatik 18:00etara). Ez dute arrastorik uzten fakturan, baina bai telefonoaren dei-zerrendan, beraz, ezabatu egin behar da.