GTA VI sukarra: entretenimenduaren mundua hankaz gora jarri duen estreinaldia
Grand Theft Autoren atal berria eskuragarri dago jada, eta bideojokoetatik haratago doan fenomeno bat piztu du: merkaturatu aurretik milioika ale saldu dira, opor-eskaerak areagotu egin dira, azterketak atzeratu egin dira eta birsalmentaren prezioa ofiziala halako bi baino karuago dago.
Grand Theft Auto VI (GTA VI) sukarrak goia jo du. Rockstar Gamesen bideojokoa gauerdian argitaratu da, eta mundu osoko milioika zaleren urte luzeko itxaronaldia amaitu egin da. Batzuek gaua esna eman dute jokatzen lehenengoetakoak izateko, beste batzuek egun libreak eskatu dituzte.
Argitalpenaren lehen orduetan balorazio oso positiboak izan dira. Kritika espezializatuak gogo biziz jaso du atal berria, eta kalifikazio gorena jaso du bideojokoak. Alderdi aipagarrienen artean, jolasaren esperientzia, bizitza propioa duela dirudien mundu irekia eta, bideojokoa beste maila batera eraman omen dutela. "Maisulana" dela esan eta esan dabiltza.
Radio Euskadik aipatutako YouTuberen txosten baten arabera, GTA VIrekin lotutako bideoek 40.000 milioi ikustaldi baino gehiago izan zituzten joan den astean. Lehen trailer ofiziala 2023an argitaratu zen, eta protagonistak, Lucia Caminos eta Jason Duval, aurkeztu ziren. Lehen 24 orduetan 90 milioi erreprodukzio baino gehiago lortu zituen. Gaur egun 304 milioitik gora ditu.
Oporrak jokatzeko eta azterketak atzeratuta
Bideojokoaren argitalpenak lanpostuetan ere izan du eragina. Argitalpenarekin batera egun libreak eskatzeko eskaerak % 44 igo dira Espainian, iazko egun berarekin alderatuta, Remote giza baliabideen plataformaren datuen arabera. Espainia da eskaera horiek gehien hazi diren munduko laugarren herrialdea.
Mundu mailan, hazkundea % 32ra iritsi da, eta, beraz, 2026an opor-eskaera gehien izan dituen eguna da azaroaren 19a. Gainera, ostegunean libre eskatu duten hamar langiletik ia hiruk gorde dute ostirala bideojokoari denbora gehiago eskaini ahal izateko.
Ikusmina ikasgeletara ere iritsi da. Sare sozialetan Juan Miguel Lopez irakaslearen mezua zabaldu da. Irakasleak erabaki du aste osoan zehar bere irakasgaiko etxeko lanak eta lanak kentzea, eta azterketa azaroaren 23ra arte atzeratzea.
Bere mezuan, irakasleak gogorarazi du GTA V atera zenean, 2013an, ikasleen adina zuela, eta etxera jolasteko gogoz ere itxaroten zuela. "Espero dut asko gozatuko duzuela; nik GTA Vrekin izan nuen nire unea, eta ilusioa egiten dit zuek ere GTA VIrekin disfrutatzeak", idatzi die.
Hainbat milioiko negozioa eta birsalmenta izugarria
Fenomenoaren dimentsio ekonomikoa izugarria da. Rockstarrek 16 milioi unitate inguru saldu zituen merkaturatu aurretik, eta horrek 1.400 milioi eurotik gorako diru-sarrerak ekarriko ditu.
Eskariak gora egin du Internet bidezko birsalmentan ere. Edizio estandarra, 80 euro inguruko prezio ofiziala duena, bikoitza baino gehiagogatik eskuratu daiteke birsalmentan. Bildumazaleei dagokienez, aldeak are handiagoak dira: ofizialki 400 euroan baloratutako kutxak 1.700 euroan baino gehiagoan daude salgai.
GTA VIren eragina beste sektore batzuetara ere heda liteke, hala nola musikara, streaming plataformetara eta baita turismora ere. Abentura berriaren fikziozko herriak Miami du inspirazio iturri nagusia, eta Vice City sagaren milioika jarraitzailerentzat helmuga interesgarri bihur liteke.
GTA Vetik hamahiru urtera, Rockstarrek Grand Theft Auto kokatu du berriro munduko elkarrizketaren erdigunean. Estreinaldiak jokalariak, langileak eta ikasleak mugiarazi ditu, eta entretenimenduaren historiako fenomeno handienetako bat da dagoeneko.