Nafarroako Gobernuak berriz lizitatuko du Belateko tunela amaitzeko lanen idazketa eta zuzendaritza, 1,7 milioi euroan
Urrian eraikuntza-enpresarekin kontratua eten ondoren, obra amaitzeko geratzen den zatia lizitatu ahal izateko aurretiazko urratsa da. Aurreikuspenen arabera, 29 hilabete beharko dira lan horiek egiteko.
Belateko tuneletako obrak amaitzeko falta den zatia nork egingo duen zehaztu beharko dute. Horretarako, ezinbestekoa da aldez aurretik proiektua idaztea, eta gaur eman du urratsa Nafarroako Gobernuak: lizitazioa iragarri du, bai proiektuaren idazketarena, bai obraren zuzendaritzarena. Guztira 1,7 milioi euro bideratuko dituzte bi lan tekniko horietarako.
Foru Gobernuak proiektua idazteko eta obrak kontrolatu eta zaintzeko lanak kontratatzeko baimena eman du gaur, asteazkena, 1.773.894 euroko aurreikuspenarekin (BEZa barne). Proiektu berriak tunelaren bikoizketa amaitzeko beharrezkoak diren esku-hartzeak zehaztuko ditu, eta proiektua idazten dutenak arduratuko dira zuzendaritzaz; izan ere, Proiektu eta Obra Zerbitzuaren arabera, beharrezkoa da bi lan horiek enpresa berak egitea, "ezaugarri bereziak dituen azpiegitura batek eskatzen duen kualifikazio, dedikazio eta prestasun berezia dela eta".
Proiektua idazteko aurreikusitako kostuak eta epeak 115.025 euro eta hiru hilabete dira, hurrenez hurren, eta 1.508.062 euro zuzendaritza, kontrol eta zaintza lanetarako. Zeregin horiek 26 hilabete gehiago iraungo dute. Bi kontzeptu horiei % 10 gehitu zaie, egin daitezkeen aldaketetarako eta BEZa ordaintzeko.