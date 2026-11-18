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Sutea piztu da Lasarteko Zapategi kaleko etxebizitza batean
Suhiltzaileak sua piztu eta gutxira iritsi dira. Kiskalitako etxebizitza barruan ez dute inor topatu.
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