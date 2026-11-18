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Bi adin txikiko eta bi emakumez osatutako familia bat etxegabetu dute Santutxun
Hirugarren ahaleginean, bi adin txikiko eta bi emakume etxegabetu dituzte Bilboko Santutxu auzoan. AZET Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez, etxegabetutako familia kalean gelditu da, "inongo alternatiba duinik gabe".
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