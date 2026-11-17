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Jarraitzaile oso gutxi izan dira Buesa Arenan Baskonia eta Hapoelen arteko partidan
Baskoniak Hapoel Tel Aviv talde israeldarraren aurka neurtu ditu indarrak astearte honetan. Klubeko abonatuak baino ezin izan dira Buesa Arenan sartu, segurtasun arrazoiengatik. Bestalde, Palestinarekin Elkartasuna bezalako elkarteek partida bertan behera uzteko eskatu dute, boikotera deitu dute eta elkarretaratzea egin dute Andre Maria Zuriaren plazan.
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