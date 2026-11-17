Kanarietako Gobernuak kanpaina-ospitale bat jarriko du Hierron, Estatuko hiru milioiko partida batekin
Migrazio-krisiak uharteetan izan duen gorakadari aurre egiteko "aurreikuspen falta" aurpegiratu dio Clavijok Espainiako Gobernuari, bereziki Hierron, "ez baita ezer aurreratu".
Fernando Clavijo Kanarietako Gobernuko presidenteak astearte honetan iragarri duenez, kanpaina-ospitale bat jarriko dute San Andresko CATEn, Hierro uhartean, ministerioen arteko batzordean lortutako akordioaren ostean.
Horretarako, Kanarietako Gobernuak 3 milioi euroko partida jasoko du Espainiako Gobernutik, premiazko errege-dekretu batean sartuko dena, eta beste bi milioi ere, Hierroko Kabildoak laguntza ekonomiko eta sozialak onar ditzan migrazio-krisiak uhartean duen eragina arintzeko.
Hierrok migrazio-jarduera handia jasaten ari da duela hiru urtetik hona, azaroan egoera areagotu egin dena, eta asistentzia-presioari erantzuteko asmoz jarriko dute martxan kanpaina-ospitalea.
Kanarietako Poliziaren azken datuen arabera, azaroaren 1etik 17ra bitartean 12.181 pertsona inguru iritsi dira Kanaria Uharteetara 120 ontzitan; horietatik, 99, Hierrora.
Iritsitako pertsonen kopurua 2025eko aldi berean erregistratutakoa baino bederatzi aldiz handiagoa da, orduan 1.278 izan baitziren.
Itsas Salbamenduak atzo, astelehenean, erreskatatu zuen azken kaiukoak 112 pertsona zeramatzan. Eguneko bigarrena izan zen, eta guztira 358 pertsona ailegatu ziren uhartera, tartean 17 emakume eta lau adingabe.
"Aurreikuspenik eza"
Adostutako neurriak gorabehera, Kanarietako Gobernuko presidenteak migrazio-krisiak uharteetan izan duen gorakadari aurre egiteko "aurreikuspen falta" aurpegiratu dio Espainiako Gobernuari, bereziki Hierron, "ez baita ezer aurreratu".
Onartu du migratzaileak beste uharte batzuetara eta penintsulara bideratzeko "aurrerapausoak" izan direla, eta horrek Hierron presioa "arintzen" duela, baina uste du ez direla "nahikoak".
"Erantzuna ahalegintzen jarraitzea izan da. Egin behar badugu, egin egingo dugu, jakina, ez baitugu onartuko Hierroko biztanleei kalte gehiago egitea, baina gustatuko litzaiguke Espainiako Gobernuaren azalpena apur bat arrazoituagoa izatea", azaldu du.
Gogorarazi du inteligentzia zerbitzuek uztailetik dakitela Atlantikoko ibilbidea areagotu egingo zela udazkenean, Mendebaldeko Afrikako gatazka politiko eta sozialengatik, eta ez dela lanerako "egitura egonkorrik" sortu.