El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este martes que se habilitará un hospital de campaña en el CATE de San Andrés, en la isla de El Hierro, tras el acuerdo alcanzado in extremis en la comisión interministerial.

Para ello, el Ejecutivo canario recibirá una partida de 3 millones de euros del Gobierno español que se incluirá en un real decreto urgente con otros 2 millones para que el Cabildo de El Hierro pueda aprobar ayudas económicas y sociales para aliviar el impacto de la crisis migratoria en la isla.

Con la puesta en marcha del hospital de campaña se busca dar respuesta a la presión asistencial en una isla que lleva más de tres años soportando una intensa actividad migratoria y que durante noviembre ha registrado un nuevo repunte de llegadas.

Según los últimos datos de la Policía Canaria, entre el 1 y el 17 de noviembre han alcanzado las costas del archipiélago aproximadamente 12 181 personas migrantes a bordo de 120 embarcaciones, de las que 99 arribaron a El Hierro.

La cifra de personas llegadas multiplica por más de nueve la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 1278.

La última embarcación precaria asistida por Salvamento Marítimo fue una con 112 personas a bordo que fue conducida hasta el muelle de La Restinga a las 17:00 horas de ayer lunes, la segunda de la jornada, que se saldó con un total de 358 personas, entre ellas 17 mujeres y cuatro menores.