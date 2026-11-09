Llegan cientos de personas a las Islas Canarias en cayucos en los últimos días, la mayoría a El Hierro

Más de 1600 personas han llegado desde el pasado sábado a las Islas Canarias en cayucos, entre ellos una docena de niños. De todas la personas migrantes, alrededor de 1200 han llegado a la isla de El Hierro, donde las infraestructuras y recursos para atender a los migrantes se encuentran muy tensionadas. El presidente canario, Fernando Clavijo, espera que el Consejo Interministerial Extraordinario del martes refuerce en los recursos.