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Llegan cientos de personas a las Islas Canarias en cayucos en los últimos días, la mayoría a El Hierro

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EL PINAR (EL HIERRO), 07/11/2026.- Llegada al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en la isla de El Hierro, de 55 inmigrantes que han sido rescatados por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Mizar, este sábado, en aguas cercanas a El Hierro. EFE/ Gelmert Finol
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka pertsona iritsi dira Kanariar Uharteetara azken egunotan, gehienak Hierrora

EITB

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Más de 1600 personas han llegado desde el pasado sábado a las Islas Canarias en cayucos, entre ellos una docena de niños. De todas la personas migrantes, alrededor de 1200 han llegado a la isla de El Hierro, donde las infraestructuras y recursos para atender a los migrantes se encuentran muy tensionadas. El presidente canario, Fernando Clavijo, espera que el Consejo Interministerial Extraordinario del martes refuerce en los recursos.

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