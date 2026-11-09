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Declarada la Situación 1 del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales en Zaldibia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zaldibiako Baso-suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren 1. egoera deklaratu da

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado la Situación 1 de la Fase de Emergencia del "Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de Euskadi", ante la evolución del incendio forestal registrado esta madrugada en Zaldibia. El incendio se ha declarado en una zona arbolada del barrio Aiestaran Erreka de Zaldibia sobre las 02:50 horas. Desde ese momento, trabajan en las labores de extinción.

Gipuzkoa Incendios Sociedad

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