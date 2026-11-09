¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Declarada la Situación 1 del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales en Zaldibia
Euskaraz irakurri: Zaldibiako Baso-suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren 1. egoera deklaratu da
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado la Situación 1 de la Fase de Emergencia del "Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de Euskadi", ante la evolución del incendio forestal registrado esta madrugada en Zaldibia. El incendio se ha declarado en una zona arbolada del barrio Aiestaran Erreka de Zaldibia sobre las 02:50 horas. Desde ese momento, trabajan en las labores de extinción.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El incendio de Zaldibia ha arrasado ya 80 hectáreas
EN DIRECTO
Hace min.
Barakaldo recuerda a Amaia Egaña y reclama soluciones ante la emergencia de la vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
Chivite muestra su "rabia" ante una agresión homófoba en Pamplona: "En Navarra no hay lugar para el odio"
EN DIRECTO
Hace min.
Los nacimientos bajan en Euskadi un 1,7 % en el segundo trimestre de 2026
EN DIRECTO
Hace min.
Bermeo limitará los alquileres al ser declarada por el Gobierno Vasco como zona tensionada
EN DIRECTO
Hace min.
Osakidetza consolida un sistema de emergencias más público con la integración de las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
La campaña de Emakunde del 25N plantea que una actitud "neutral" da alas a la violencia machista
EN DIRECTO
Hace min.
Portal de Legutiano, en Vitoria-Gasteiz, permanecerá cortado al tráfico hasta mayo de 2027 por las obras de renovación
EN DIRECTO
Hace min.
Martin Baron, exdirector de "The Washington Post": "La desinformación es un gran peligro para la democracia"
Cargar más