La calle Portal de Legutiano, en Vitoria-Gasteiz, permanecerá cortado al tráfico hasta mayo de 2027 por las obras de renovación

El tráfico en Portal de Legutiano, en Vitoria-Gasteiz, quedará interrumpido desde este lunes, 9 de noviembre, en el tramo situado entre la plaza Emperador Carlos I y la calle Francia. El cierre se prolongará hasta finales de mayo de 2027 y está motivado por los trabajos de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que está llevando a cabo AMVISA.

Esta actuación forma parte de la reforma integral de la calle, iniciada el pasado mes de septiembre, y obligará a modificar la circulación durante los próximos meses.

A pesar del corte, los vehículos que necesiten acceder a garajes, servicios o realizar labores de carga y descarga podrán seguir haciéndolo. Para ello, se habilitará un carril exclusivo, con entrada desde la calle Senda de los Canónigos y salida por la calle Francia.

El Ayuntamiento propone dos rutas alternativas para el resto de conductores. La primera discurrirá por Reyes Católicos, Portal de Arriaga y San Ignacio de Loyola. La segunda pasará por Reyes Católicos, Obispo Ballester y José Mardones.

Las obras también afectarán al transporte público. La línea 3 de TUVISA (Betoño-Goikolarra) y el Gautxori G1 tendrán que adaptar sus recorridos entre el 9 de noviembre y el 30 de mayo de 2027.

En el caso de la línea 3, los cambios de itinerario no afectarán a sus paradas habituales. Sin embargo, el Gautxori G1 dejará de detenerse en Francia/San Antón. Los usuarios podrán utilizar como alternativa las paradas de Obispo Ballester y José Mardones, que también cuentan con servicio de la línea 9.