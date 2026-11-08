ASADOR ETXEBARRI

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Los domingos, los pintxos del mejor restaurante del mundo están al alcance de cualquiera

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igandeetan, munduko jatetxe onenaren pintxoak denen eskura daude

EITB

Última actualización

En el Asador Etxebarri, el mejor restaurante del mundo, en Atxondo (Bizkaia), se pueden degustar los pintxos del bar todos los domingos a partir de las 11:00. Siempre atrae a un montón de gente, pero ahora tienen otra motivación: comer en el primer establecimiento de la nueva lista The World 's 50 Best Restaurants.

Gastronomía Restaurantes Bizkaia Sociedad

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