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Los domingos, los pintxos del mejor restaurante del mundo están al alcance de cualquiera
Euskaraz irakurri: Igandeetan, munduko jatetxe onenaren pintxoak denen eskura daude
En el Asador Etxebarri, el mejor restaurante del mundo, en Atxondo (Bizkaia), se pueden degustar los pintxos del bar todos los domingos a partir de las 11:00. Siempre atrae a un montón de gente, pero ahora tienen otra motivación: comer en el primer establecimiento de la nueva lista The World 's 50 Best Restaurants.
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