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Transcurre sin incidentes la manifestación convocada en Baiona por los chalecos amarillos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istilurik gabe igaro da Baionan Jaka Horien mugimenduak deitutako manifestazioa

EITB

Última actualización

Los manifestantes han intentado en varias ocasiones acceder a la plaza consistorial, sin éxito. A pesar de los momentos de tensión, no se han registrado incidentes en la protesta contra el encarecimiento de la vida, este sábado por la tarde.

Baiona Iparralde Manifestaciones Sociedad

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