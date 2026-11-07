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Transcurre sin incidentes la manifestación convocada en Baiona por los chalecos amarillos
Los manifestantes han intentado en varias ocasiones acceder a la plaza consistorial, sin éxito. A pesar de los momentos de tensión, no se han registrado incidentes en la protesta contra el encarecimiento de la vida, este sábado por la tarde.
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