Vecinos de Tierra Estella protestan contra "la avalancha de proyectos que preocupan y afectan gravemente al territorio"

Bajo el lema ‘Lizarraldea ez dago salgai ', vecinos de Tierra Estella se han movilizado este sábado en contra de los macroproyectos que amenazas su vida, según han denunciado los organizadores: Lizarraldea Bizirik-Pueblos Vivos, Ekologistak Martan y otros agentes.

El acto final ha tenido lugar en la plaza de Estella, donde han denunciado que "estamos asistiendo en Tierra Estella a una gran avalancha de proyectos que preocupan y afectan gravemente al territorio. Durante la manifestación hemos llevado los nombres de los pueblos afectados por uno o varios macroproyectos, que en su totalidad suman alrededor de 100 pueblos afectados".

Entre estos proyectos se encuentran los "sondeos en Sorlada, Monjardin y en otros 31 pueblos para la posible instalación de minas de cobre. Se anuncian igualmente exploraciones en busca de hidrógeno y helio desde el Valle de Lana hasta Legarda, cruzando Tierra Estella y ocupando la sierra de Aralar. La amenaza de instalación de macro plantas de biometano en Arroniz, Sesma, Viana, Andosilla y Los Arcos que suman más de 500 000 toneladas de residuos, y el efecto llamada que va a provocar cara a la instalación de macrogranjas como la de Dikastillo o Eneriz. Actividades que están resultando nefastas para la recuperación de la salud y calidad de nuestros ríos y acuíferos como está ocurriendo en la cuenca del río Iranzu, en las aguas subterráneas de la Sierra de Lokiz y aluvial del río Ega".

También han mencionado la construcción de la subestación de muy alta tensión de Oteiza, "que trae consigo la construcción de la propia línea de alta tensión en Lorca, Estella, Murieta y la línea de muy alta tensión hasta Muruarte. La insistencia en instalar macroproyectos fotovoltaicos y eólicos como en Oteiza, Allo, Lerin, Villatuerta, Aras, Bargota, Viana, sin olvidar Valdizarbe. Proyectos que no responden a necesidades sociales, y que terminarán alimentando centros de datos y al Tren de Alta Velocidad. Y todo ello está ocurriendo en un contexto de emergencia climática provocado por un sistema de producción y consumo depredador", denuncian.

Los organizadores han advertido de que detrás de estos proyectos se encuentran grandes empresas y entidades financieras: "Vienen en busca de nuevas oportunidades para enriquecer a sus accionistas a costa de explotar de manera irreversible nuestras tierras y menguar la calidad de vida de la gente de quienes vivimos en ellas. Y estos grandes propietarios y empresas tienen nombres: Villamir y sus macroproyectos industriales, Biogas Sesma y el Banco Santander, la multinacional francesa Mantle 8 para el hidrógeno, especuladores como Iberian Copper en el cobre, AGR Biogas y la banca ING, multinacionales cárnicas como el grupo Costa… "

En este contexto, han señalado también a las instituciones, por "guardar silencio y ocultar información sobre los proyectos", "basta de tanto manipular cuestiones urgentes como la transición energética y el cambio climático para imponer proyectos que solo benefician a las grandes empresas y sus negocios, mientras siguen arrasando con el territorio", han denunciado y han anunciado que seguirán lucando para frenar estos proyectos.