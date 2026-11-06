La Ertzaintza comienza a informar de los antecedentes de detenidos e investigados

La Ertzaintza informará de los antecedentes policiales de las personas detenidas e investigadas y mantendrá el criterio adoptado el año pasado en cuanto a la indicación de su procedencia. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha declarado que no ve motivos para modificar ese criterio de comunicación establecido el año pasado, por considerar que ayuda a "contextualizar" la información.

La información sobre su origen se aportará especialmente en determinados tipos de delitos: homicidios, lesiones, agresiones sexuales, agresiones con arma blanca y robos con violencia, siempre de forma "limitada y contextualizada". Como ejemplo, el consejero ha citado que en los incidentes de la semana pasada en Bilbao, informar del hecho de que 14 de cada 17 detenidos sean de nacionalidad española "ayuda a entender el contexto".

En cualquier caso, ha asegurado que el criterio se somete a un "examen permanente" y que, si se considera preciso, se harán las adaptaciones que consideren necesarias. De momento, la principal novedad del análisis realizado es la incorporación de la información sobre los antecedentes policiales: Zupiria ha anunciado hoy que la Ertzaintza ha empezado a facilitar los antecedentes policiales de las personas detenidas e investigadas.

"Diálogo fructífero" con el Ararteko

Zupiria ha señalado que han mantenido "un fructífero diálogo" con el Ararteko sobre la idoneidad de informar sobre la procedencia de los detenidos, y ha aseverado que están dispuestos a "respetar el espíritu de la resolución" para evitar "cualquier estigmatización que pudiera producirse y contextualizar la información de las actuaciones policiales". El Ararteko señaló el año pasado que las notas de prensa deberían evitar dar datos sobre el origen.

El Departamento de Seguridad ha informado al Ararteko de que continuará con la publicación de las tablas estadísticas en las que se seguirá recogiendo el origen geográfico de los delincuentes. En el caso de las víctimas, el criterio es que el origen se dé "siempre y en todos los casos".

EH Bildu critica que la medida "genera estigmas"

En el Pleno de control al Gobierno celebrado hoy en el Parlamento Vasco, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha preguntado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre la posibilidad de cambiar de criterio y no informar sobre el origen de las personas detenidas. Ha señalado que esta decisión es una "acción política" que "genera estigmas , puede ser contraria a la protección de datos y cuestiona la presunción de inocencia ", por lo que le ha preguntado por qué no se aporta otro tipo de datos, a lo que Zupiria ha respondido informando del nuevo criterio de, además del origen, informar también sobre antecedentes.

EH Bildu ha señalado que Gipuzkoa es "el territorio en el que más ha crecido el número de delitos de odio" y que varias instituciones, entre ellas SOS Racismo, Juezas para la Democracia y el Ararteko, se opusieron al criterio fijado por el Departamento de Seguridad el año pasado. También ha citado al lehendakari Iñigo Urkullu, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ignacio José Subijana, además de citar la oposición de la mayoría parlamentaria, por lo que Sáez de Egilaz ha pedido al consejero Zupiria "que reflexione".