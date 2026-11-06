Preparan la retirada del buque incendiado en Orio, tras extraer 18.900 litros de gasóleo

El Gobierno Vasco ha confirmado que ya han finalizado las labores de extracción del combustible del buque "Gure Gaskuña", del que se han extraído 18.900 litros de gasóleo. El próximo poso será la retirada de la embarcación.

El barco se incendió el pasado 24 de septiembre. Dos personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Donostia y, debido al humo generado, se pidió a la ciudadanía de Orio y Aia que cerrara las ventanas, y también se activó la alerta del 'Plan Itsasertza' para poder hacer un seguimiento de las obras previstas para sacar el buque a la superficie. Se prohibió el baño en la playa y la ría, además de medidas preventivas para evitar la contaminación marina, entre ellas la instalación de barreras de contención en torno al buque.

El Ayuntamiento de Orio ha solicitado esta semana a Lakua que dé una solución inmediata. Para proceder a la retirada de la embarcación es necesario que el propietario de la embarcación presente un plan de actuación, documento que ya ha sido presentado y que está siendo analizado por los servicios técnicos del Gobierno Vasco. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha asegurado que la respuesta se dará "lo antes posible".

El director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno Vasco, Koldo Goitia, ha señalado que "el objetivo es que la operación se lleve a cabo con las debidas garantías de seguridad y protección del medio ambiente".