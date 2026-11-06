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Más de 3200 migrantes han llegado a Canarias en cinco días de noviembre, casi tantas como de enero a junio
Más de 3200 migrantes han llegado en 39 cayucos y pateras a Canarias en los cinco primeros días de noviembre. Las imágenes fueron grabadas anoche en El Hierro y Lanzarote.
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