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Las personas afectadas por el cierre de las clínicas dentales Vivanta reclaman en Portugalete una resolución conjunta

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vivanta hortz-klinikak itxi dituzten pertsonek ebazpen bateratua eskatu dute Portugaleten

EITB

Última actualización

En el último año han cerrado cuatro centros de esta franquicia dental en Euskadi y una en Navarra. Miles de clientes se han quedado sin el tratamiento, que deben seguir pagando.

 

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