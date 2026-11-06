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Las personas afectadas por el cierre de las clínicas dentales Vivanta reclaman en Portugalete una resolución conjunta
En el último año han cerrado cuatro centros de esta franquicia dental en Euskadi y una en Navarra. Miles de clientes se han quedado sin el tratamiento, que deben seguir pagando.
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