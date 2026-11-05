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El alcalde de Donostia pide a los seguidores del Olympique de Lyon que "respeten la ciudad y a los donostiarras"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako alkateak "hiria eta donostiarrak errespetatzeko" eskatu die Olympique Lyoneko jarraitzaileei

EITB

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El regidor Jon Insausti ha asegurado que Donostia "está lista", pero ha pedido una reflexión sobre "si merece la pena cambiar nuestro día a día para que un partido de fútbol se celebre en la ciudad". 

San Sebastián se prepara para la visita de cientos de ultras del Olympique Lyon
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