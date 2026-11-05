Detenido un hombre en Vitoria por robar varios paquetes y agredir a un repartidor

Un hombre de 36 años ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de robar, junto a otro varón, varios paquetes a un repartidor que le sorprendió y al que agredió y provocó lesiones en la cara tras lanzarle las cajas antes de huir, según ha informado este jueves la Policía Local.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas de ayer en la calle Adriano VI, donde el repartidor había estacionado su vehículo y estaba haciendo su trabajo en las inmediaciones.

Cuando regresó al vehículo observó a dos varones que estaban robando varios paquetes que traspasaban a otra furgoneta y al recriminarles su actitud uno de ellos huyó del lugar.

El otro hombre agredió al repartidor, le lanzó varias cajas y también escapó corriendo, pero fue alcanzado por los agentes que se desplazaron al lugar tras recibir un aviso del incidente y arrestado acusado de un delito de robo con violencia.