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Zupiria: "La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián ya han tomado las medidas oportunas de cara al partido de hoy"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zupiria: "Ertzaintzak eta Donostiako Udaltzaingoak hartu dituzte hartu beharreko neurriak gaurko partiduari begira"

EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad ha pedido a los aficionados de la Real Sociedad que se tomen la jornada "con tranquilidad" y sigan los consejos que les ha dado el Ayuntamiento de San Sebastián para que la jornada transcurra "con normalidad".

Sociedad

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