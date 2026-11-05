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Zupiria: "La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián ya han tomado las medidas oportunas de cara al partido de hoy"
El consejero de Seguridad ha pedido a los aficionados de la Real Sociedad que se tomen la jornada "con tranquilidad" y sigan los consejos que les ha dado el Ayuntamiento de San Sebastián para que la jornada transcurra "con normalidad".
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