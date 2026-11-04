Una mujer sufre quemaduras al producirse una explosión en la cocina de su vivienda en Errenteria

Una mujer de 34 años ha sufrido quemaduras en la cara y manos esta tarde al producirse una explosión en la cocina de su vivienda, ubicada en el número 39 de la calle Galtzaraborda, en Errenteria (Gipuzkoa). La víctima ha sido trasladada en ambulancia al hospital Donostia, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El incidente ha ocurrido a las 19:00 horas y se ha desalojado por precaución a todos los vecinos de la planta del edificio en el que se ha producido. Bomberos han acudido al lugar para sofocar las llamas. Minutos antes de las 21:00 horas los vecinos han podido volver a sus casas