El Ayuntamiento de Orio pide al Gobierno Vasco que dé una solución inmediata al buque incendiado hace 40 días

El Ayuntamiento de Orio ha solicitado al Gobierno Vasco que dé una solución inmediata a la situación del buque Gure Gaskuña que, 40 días después de quemarse, continúa semihundido en el puerto exterior de esta localidad guipuzcoana.



El consistorio ha asegurado este miércoles en una nota que ha seguido la situación desde el principio pero que, a la vista de los últimos acontecimientos, ha decidido enviar una petición formal de información a la Dirección de Puertos del Gobierno Vasco para esclarecer el estado del pesquero, las acciones previstas y las medidas de seguridad.



El Ayuntamiento ha recordado que el barco se incendió el 24 de septiembre y que, un día después del incidente, representantes municipales desplazados al lugar fueron informados de que existía un plazo de cuatro días para que se presentara un plan de acción para extraer el barco y de que se aprovecharía la marea alta para sacar del agua la embarcación.



Sin embargo, ha denunciado que, transcurridos 40 días, el barco siga semihunido en el mismo lugar en el que se quemó y ha indicado que en todo este tiempo ha solicitado información en varias ocasiones al Gobierno Vasco, que lo único que le ha respondido es que la "situación se encuentra bajo control".



"En los últimos días, sin embargo, ha aumentado la preocupación debido a la detección de manchas y olores que podrían estar relacionados con la presencia de combustible", ha advertido.



Por este motivo y por la persistencia de la situación, el Ayuntamiento de Orio ha decidido dar un "paso más" y presentar esta solicitud formal de información al Gobierno Vasco para que aclare también los posibles riesgos medioambientales y los plazos previstos para la retirada del buque.