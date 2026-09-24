Dos personas han sido trasladadas al Hospital Donostia tras incendiarse este jueves un barco atracado en la barra de Orio (Gipuzkoa) y una tercera persona ha sido atendida en el ambulatorio de la localidad, todas por inhalación de humo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El incendio se ha producido sobre las 11:45 horas por causas que se desconocen y ha provocado una intensa columna de humo, ha señalado la fuente.

Efectivos de los bomberos, de la Ertzaintza y ambulancias se han desplazado a la barra de Orio, junto a la cofradía, en el que estaba atracado el pesquero siniestrado.

A las 14:30 horas los bomberos continúan trabajando en la zona para sofocar las llamas.